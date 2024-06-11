نجم إسبانيا : أحضرت واجبي المدرسي إلى اليورو، أتمنى ألا يتم تفتيشي!

يطمح في كتابة التاريخ مع بلاده

كشف لامين يامال لاعب برشلونة الشاب، عن حدث غريب وفريد من نوعه، خلال ظهوره مع منتخب إسبانيا في بطولة يورو 2024 بألمانيا.

يامال فرض نفسه بقوة على الساحة خلال الموسم الماضي، بعد اقتحامه الفريق الأول للمدرب تشافي هيرنانديز، مما جعل لويس لا فوينتي يستدعيه بقائمة فريقة لليورو، رغم بلوغه من العمر 16 سنة فقط.

وقال النجم الشاب في مقابلة مع صحيفة "as" الإسبانية:"كنت أشاهد بطولة أمم أوروبا مع والدتي على الأريكة، الآن سأشارك بها، نحن لسنا هنا من أجل النزهة، بل لكتابة التاريخ، لذلك أتمنى أن نذهب بعيدًا في البطولة حتى أشاهد المباريات عبر التلفزيون".

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وأضاف:"لقد أحضرت واجبي الدراسي معي، لأنني في السنة الرابعة بالمدرسة الإلزامية، أحضر بعض الدروس عبر الإنترنت وأقوم بعمل جيد، أتمنى ألا يقوم مُدرسي بتفتيشي".

وكان يامال الذي دخل في مفاوضات مع منتخب المغرب قبل تمثيل إسبانيا، قد لفت الأنظار من حوله بعد ظهوره مع برشلونة خلال الموسم الماضي، وتسجيله 7 أهداف في 51 مباراة وصناعة 10 بكل البطولات.

جدير بالذكر أن إسبانيا تقع في المجموعة الرابعة باليورو، وتلعب مع كرواتيا وإيطاليا وألبانيا في دور المجموعات.