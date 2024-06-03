نجم ألمانيا السابق: كأس العالم أصابني بالصلع!

معاناة نجم ألمانيا بسبب كأس العالم...

كشف بينيدايكت هوفيديس، لاعب منتخب ألمانيا السابق، أن المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2014، أصابته بالصلع المبكر.

وكان هوفيديس، أحد العناصر الأساسية منتخب الماكينات الألمانية، التي شاركت في الفوز بكأس العالم 2014، ولعب كافة المباريات بداية من دور المجموعات وحتى التتويج أمام الأرجنتين.

وقال صاحب الـ 36 عامًا في تصريحات صحفية: "لقد فقدت الكثير من الشعر في كأس العالم 2014، بسبب التوتر، لقد آلمني ذلك وأحزنني كثيرًا".

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وتابع: "لقد أصبحت لاعب كرة قدم محترف، وحصلت على أموال جيدة، ومع ذلك كان لدي بعض الأمور الحساسة التي يجب أن أتعامل معها، إنه أمر طبيعي وبشري، لم أكن مستعدًا للصلع في منتصف العشرينات من عمري".

جدير بالذكر أن نجم شالكة الأسبق، قد أعلن اعتزاله في يوليو 2020، بعد مسيرة قضى معظمها مع الفريق الألماني، قبل أن ينضم إلى يوفنتوس، لفترة قصيرة ومنه إلى لوكومتيف موسكو، كما شارك في 44 مباراة مع منتخب ألمانيا.