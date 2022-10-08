نجم آرسنال: لا أستطيع النوم قبل مواجهة صلاح!

صلاح مرعب للخصوم

على الرغم من أن لاعب ليفربول محمد صلاح، يعاني من حالة انخفاض واضحة في مستواه هذا الموسم، إلا أنه قد يشعر بعض المدافعين من الخصوم بالقلق.

الفرعون المصري صال وجال في ملاعب الكرة الإنجليزية، وله تاريخ كبير أمام الفرق التي يشارك أمامها باستمرار، لكنه يمر بفترة سيئة من مسيرته.

وبالتالي تحدث أولكساندر زينتشيكو عن شعوره بالقلق قبل مواجهة صلاح، حيث أوضح أن نجم ليفربول من "الطراز العالمي".

ماذا قال زينتشيكو؟

في حديثه إلى "Sports Direct" سُئل اللاعب الدولي الأوكراني عن الخصم الذي لم يستطع النوم قبل أن يلعب ضده في الماضي.

وعن ذلك، قال: "مو صلاح. أنا بحاجة لإعداد نفسي بقدر ما أستطيع لأنه لاعب من الطراز العالمي".

وكان صلاح قد واجه زينتشيكو عندما كان الأخير مع مانشستر سيتي، حيث لعب المصري ضد الفريق السماوي 16 مباراة استطاع من خلالها أن يسجل في مرماهم 8 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة لزملائه.

لكن أولكساندر لم يلعب ضد صلاح منذ انتقاله لآرسنال، ويبدو أنه يترقب تلك المباراة حيث أعلن أنه يشعر بالقلق قبل مواجهته.

ويعاني صلاح حاليًا من انخفاض واضح في مستواه حيث فشل في التسجيل في آخر 4 مواجهات في الدوري الإنجليزي الممتاز مع الريدز.

جدير بالذكر أن ليفربول سيواجه آرسنال يوم الأحد على ملعب الإمارات ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.