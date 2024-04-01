الميرنجي كان مستعدًا لدفع 80 مليون يورو!

أكد فرناندو كارو، الرئيس التنفيذي لباير ليفركوزن الألماني، أن كاي هافيرتس، نجم آرسنال الحالي، كان قريبًا من الانتقال إلى ريال مدريد، لكن جائحة كورونا أرسلته بعيدًا.

وقال كارو، في مقابلة مع "Radioestadio": "ريال مدريد أراد هافيرتس (حين كان في ليفركوزن) وحاولت إقناعه بالانتظار، النادي الإسباني كان على استعداد لدفع 80 مليون يورو مقابل ضمه".

وأضاف: "لكن بسبب جائحة كورونا، لم يتمكنوا من تحمل تكلفته، وهو بدوره لم يرغب في الانتظار (للعام التالي) وانتقل إلى تشيلسي من أجل التتويج بالألقاب، وسجل بنفسه هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي الصيف الماضي، أبدى ريال مدريد اهتمامًا بضم هافيرتس من تشيلسي، بناء على طلب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لكن توقفت الصفقة بسبب مطالب البلوز المالية، قبل أن ينتقل إلى آرسنال.

يشار إلى أن هافيرتس انضم إلى تشيلسي في صيف 2020، وساهم في تتويج الفريق اللندني بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية.