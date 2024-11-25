نجم آرسنال السابق يتفادى هجومًا بالأسلحة البيضاء في نيويورك!

نجاة لاعب آرسنال السابق من حادثة خطيرة...

تعرض نيكلاس بينتنر، لاعب آرسنال السابق إلى حادث مروع أثناء تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية، ونجاته من هجوم بالأسلحة البيضاء.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن اللاعب كان يتواجد في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن تتحول عطلته إلى مأساة.

وأشار التقرير إلى أن كاميرات المراقبة، قد سجلت صورًا للاعب وعائلته، وهم يتجولون في إحدى المناطق الفاخرة، وهاجمهم أحد الأشخاص وهو يحمل سكينًا في يده اليسرى، وتسبب في إصابة أحد أفراد الأسرة.

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وكشف التقرير إلى أن الضحية تلقى عدة إصابات في الوجه والأذن، وتم نقله إلى أقرب مستشفى وتم علاج تلك الإصابات، قبل أن تلقي الشرطة القبض على المتهم.

وقال اللاعب الدنمارك في تصريحا تلقتها صحيفة "إكسترا بلاديت": "كان يمكن أن أكون أنا الشخص الذي في الفيديو، ليس لدي أي تعليق على ذلك".

جدير بالذكر أن قوات الشرطة قلد ألقت القبض على المتهم، وبعد التحقيق معه تبين معاناته من مشاكل صحية في القلب، ولديه سجل إجرامي طويل.