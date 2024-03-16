نجم الوسط الهولندي أهم أهداف برشلونة.. وأتلتيكو مدريد يدخل على الخط

صفقة قد تمثل طوق النجاة لارتكاز الفريق الكتالوني..

يتطلع برشلونة إلى انتداب لاعب خط وسط ارتكاز أمام المدافعين كأولوية ملحة للنادي ومديره الرياضي ديكو في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

العديد من الأسماء دارت في فلك برشلونة خلال الآونة الأخيرة، لكن هناك اسم يبدو المرشح الأبرز كي ينتدبه برشلونة، كونه مقنع للغاية بالنسبة للإدارة الرياضية.

إنه ماتس وايفر، الهولندي صاحب الـ 24 عامًا الذي يقدم مستوى مبهرًا رفقة فينورد هذا الموسم.

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وايفر أيضًا من أهم أهداف أتلتيكو مدريد، المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني مغرم بطريقة لعبه ويرى أنه ينبغي منافسة برشلونة على ضمه.

صحيفة "سبورت" ذكرت أن وايفر هو المرشح الأبرز لخلافة سيرخيو بوسكيتس في هذا المركز، لكن العملية لن تتم بأقل من 25 مليون يورو، وهذا هو ما قد يعرقل الصفقة أو يوجهها خارج برشلونة.

يؤمن برشلونة أن تلك القيمة أعلى مما رصده للاعب ارتكاز أمام المدافعين، ولذلك سيتعين عليه خفض المبلغ قليلًا في خضم الأزمة الاقتصادية التي تضرب النادي الكتالوني.