نجم الهلال ينضم إلى معسكر الاتفاق في إسبانيا

تعرف على الثنائي الراحل عن الهلال

تخطى عبد الإله المالكي نجم وسط الهلال الفحوصات الطبية تمهيدًا لتوقيعه عقدًا مع نادي الاتفاق السعودي.

صحيفة الشرق الأوسط السعودية أوضحت أن اللاعب سيُوقع على عقد يمتد لموسم واحد ينتقل بموجبه بالإعارة من الهلال إلى الاتفاق.

وأضافت أن اللاعب سيُسافر اليوم من مقر إقامته في فرنسا إلى إسبانيا للانضمام إلى معسكر الاتفاق المقام هناك.

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المالكي طلب من إدارة الهلال السماح له بالمغادرة لموسم واحد بالإعارة بحثًا عن فرص أكبر في اللعب بعدما استبعده المدرب جورج جيسوس من الحسابات عقب تعافيه من الإصابة في الموسم الماضي.

الاتفاق كان قد نجح في ضم مدالله العليان من الاتحاد ويستهدف عددًا من اللاعبين السعوديين أبرزهم عبد الله مادو مدافع النصر.