ماذا فعل نادي الهلال في برشلونة؟!

"نجم الهلال إلى برشلونة الإسباني".. أكبر مفاجأة من الممكن أن تسمعها في الميركاتو الصيفي الحالي؛ ولكن هذا ما نشره الزعيم بالفعل، مساء اليوم الجمعة.

الهلال أعلن منذ قليل، التعاقد رسميًا مع النجم البرتغالي روبن نيفيش، قادمًا من صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي؛ كأولى الصفقات العالمية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

المثير في الأمر، أن الزعيم الهلالي كتب في فيديو الإعلان عن صفقة النجم البرتغالي، وبالتحديد في الثانية الأولى: "روبن نيفيش إلى برشلونة".

أراد الهلال بذلك؛ السخرية من الأنباء التي أشارت إلى أن نيفيش، سينتقل إلى العملاق الإسباني، والتأكيد على النصر الكبير الذي حققه الزعيم، في معركة ضم اللاعب.

الجماهير من ناحيتها، تفاعلت مع هذا الأمر بشدة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث اعتبر البعض أنه انتقام من إنتر ميامي الأمريكي؛ ولكن في برشلونة.

إنتر ميامي سخر من الهلال، عند إعلانه التوصل إلى اتفاق مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي؛ حيث استعرض مجموعة من التقارير، التي تشير إلى أن اللاعب، ذاهب إلى قلعة الزعيم؛ وهو الأمر الذي قلده الفريق الأزرق، في صفقة نيفيش.

جدير بالذكر أن ميسي، رفض عرضًا أسطوريًا من الهلال، مقابل راتب سنوي يتراوح بين 400 إلى 500 مليون يورو، مفضلًا الانضمام إلى الفريق الأمريكي.