نجم الهلال يطلب الرحيل بـ"شرط" .. وإدارة فهد بن نافل ترد!

كواليس جديدة من داخل البيت الهلالي..

طلب أحد نجوم نادي الهلال السعودي، "الرحيل" عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي.

الهلال يناقش حاليًا، خطة الاستعداد للموسم الرياضي الجديد؛ بعد أن كتب التاريخ في 2023-2024؛ بالتتويج بالثلاثية المحلية "دوري روشن للمحترفين، كأس الملك والسوبر السعودي".

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، طلب عبدالإله المالكي، متوسط ميدان الفريق الهلالي، من مجلس إدارة النادي، الرحيل في الصيف الحالي.

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الصحيفة كشفت عن أن المالكي، اشترط في طلبه إلى الإدارة الهلالية، برئاسة فهد بن نافل؛ أن يكون "الرحيل" عن الفريق الأول، لمدة موسم رياضي واحد فقط على سبيل الإعارة.

وأوضحت أن اللاعب يرى أنه من الأفضل أن يرحل "معارًا"، لفريق يستطيع المشاركة معه في المباريات، بدلًا من أن يجلس على دكة بدلاء الهلال؛ على أن يعود للفريق الأزرق، في موسم 2025-2026.

وأشارت الصحيفة إلى أن وكيل أعمال عبدالإله المالكي، يدرس في الوقت الحالي، العديد من العروض المحلية المقدمة للاعب؛ خاصة بعد موافقة الإدارة الهلالية، على رحيله "معارًا".