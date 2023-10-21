نجم الهلال ومدافع الأهلي .. 5 أجانب مرشحون للرحيل عن الدوري السعودي في يناير

الدوري السعودي ضم العديد من النجوم في الصيف لكن بعضهم قد يرحل سريعًا

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ضمت أندية دوري روشن السعودي العديد من النجوم الأجانب خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير، مستفيدة من الدعم المالي المقدم من صندوق الاستثمارات السعودي وغيره من الجهات الحكومية، ولكن بعضهم قد يرحل سريعًا وخلال يناير القادم تحديدًا.

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موقع ترانسفيرماركت أوضح خلال تقرير له أن هناك 5 أجانب وصلوا السعودية الصيف الماضي قد يرحلون عنها في سوق الانتقالات الشتوي، وذلك لأسباب مختلفة، وهو ربما ما يؤكد جدية المسؤولين في تحسين جودة البطولة وضم اللاعبين القادرين على العطاء فقط.

ترانسفيرماركت أوضح أن نجم الهلال، نيمار، على رأس تلك القائمة، وذلك بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي والغضروف خلال مباراة منتخب بلاده البرازيل مع أوروجواي الأسبوع الماضي، والتي ستُبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

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الهلال، حسب التقرير، سيتجه على الأرجح لحذف اسم نيمار من قائمته المحلية والقارية والتعاقد مع لاعب أجنبي جديد ليحل بدلًا منه حتى عودته الموسم القادم.

اللاعب الثاني المرشح للرحيل هو ديفيد أوسبينا حارس مرمى النصر غير المسجل في قائمة الفريق بسبب الإصابة، ورغم أن اللاعب الكولومبي تعافى تمامًا وأصبح جاهزًا للعودة للقائمة في يناير إلا أن عدم وجود مكان فارغ وتألق نواف العقيدي قد يضع حدًا لمسيرته في السعودية خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

اللاعب الثالث هو البرتغالي جوتا جناح الاتحاد المستبعد بالفعل من قائمة بطل الدوري المحلية لعدم قناعة المدرب نونو سانتو به، حيث تم استبداله بالمدافع لويز فيليبي، فيما الرابع والخامس هما سيكو فوفانا لاعب وسط النصر وميريح ديميرال مدافع الأهلي، حيث لم يُقدما الأداء المتوقع وأصبحا خارج حسابات التشكيل الأساسي لفريقيها مؤخرًا.

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