"حاولوا استغلال شهرة نجم الهلال!" .. حكم قضائي نهائي في قضية بحيرة نيمار

اسم نيمار مرتبط بالقضايا المثيرة للجدل دائمًا..

حسمت محكمة ريو دي جانيرو البرازيلية، اليوم الإثنين، إحدى القضايا المتعلقة بساحر السامبا نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

بلدية مانجاراتيبا غرمت نيمار، في يونيو من عام 2023، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ16 مليون ريال برازيلي "3.3 مليون دولار"؛ بتهمة ارتكاب 4 مخالفات بيئية، متعلقة ببناء بحيرة في قصره الواقع بضواحي ريو دي جانيرو.

بعد ذلك.. نجح ساحر الهلال البالغ من العمر 32 سنة، في الحصول على حكم قضائي بـ"إلغاء" هذه الغرامة؛ لتقوم بلدية مانجاراتيبا البرازيلية، بـ"الاستئناف" رسميًا.

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وفي هذا السياق.. أيّدت محكمة ريو دي جانيرو، "براءة" نيمار من كل التهم الموجهة إليه في قضية "البحيرة"؛ حيث رفضت "استئناف" بلدية مانجاراتيبا؛ حسب ما نقلته صحيفة "يو أو إل" البرازيلة، اليوم الإثنين.

القاضية أدريانا ميلو التي نظرت في "الاستئناف"، اعتبرت أن الحكم القضائي الذي تحصل عليه نيمار جونيور، بإلغاء قرار تغريمه بـ16 مليون ريال برازيلي، ليس به أي عيوب، وبالتالي لا ينبغي تغييره.

ومن ناحيته.. وصف فريق الدفاع عن نيمار، القضية بـ"التافهة" منذ البداية؛ معتبرين أن البلدية البرازيلية حاولت استغلال شهرة اللاعب، والحصول على أموال غير مستحقة منه، من خلال تهم بـ"غير أدلة" عن تسببه في تلويث البيئة.