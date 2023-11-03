نجم الهلال الانطلاقة .. عملاق إنجلترا قد يتحرك لـ"خطف" كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما

عملاق إنجلترا يحضر مفاجأة لأندية صندوق الاستثمارات السعودي

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. بات عدد من نجوم أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، مرشحين للانضمام إلى أحد عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الفترة القادمة.

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صندوق الاستثمارات السعودي استحوذ على 75% من أسهم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، مع مطلع الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، كخطوة أولى نحو الخصخصة الكاملة لأندية المملكة.

ووفقًا للمدير الرياضي لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي دان أشورث، لا يوجد ما يمنع انتقال عدد من لاعبي أندية صندوق الاستثمارات السعودي، إلى فريقه.

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واعترف أشورث في تصريحات نقلتها صحيفة "التليجراف" البريطانية، أن انتقال أي نجم من الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، سيجد مراقبة شديدة، نظرًا لأنهم يتبعون نفس الجهة التي تملك نادي نيوكاسل؛ وهي صندوق الاستثمارات السعودي.

وحسب الصحيفة؛ فإن النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ هو أقوى المرشحين للانضمام إلى العملاق الإنجليزي، في الميركاتو الشتوي القادم، وذلك على سبيل الإعارة.

الصحيفة كشفت عن أن نيفيش، لا يشعر بـ"الراحة" في دوري روشن السعودي، ويرغب في العودة إلى الملاعب الإنجليزية مجددًا؛ بعد فترته مع وولفرهامبتون.

وأوضحت أن النجم البرتغالي؛ سيكون انطلاقة نيوكاسل يونايتد، نحو عدد من نجوم أندية صندوق الاستثمارات؛ مثل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وشددت الصحيفة، على أن رونالدو وبنزيما، من الممكن أن ينتقلا من النصر والاتحاد على التوالي، إلى نيوكاسل؛ على الرغم من أن أسلوب لعبيهما لا يتناسب مع خطة إيدي هاو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

جدير بالذكر أن رونالدو انضم إلى النصر في يناير 2023، ولمدة موسمين ونصف، بينما وقع بنزيما، عقودًا مع نادي الاتحاد في صيف العام الحالي، وحتى 30 يونيو 2026.

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