نجم النصر يعود.. لابورت جاهز لمواجهة إيطاليا!

إسبانيا تستعيد نجم النصر!

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن منتخب لاروخا سيستفيد من وجود إيميريك لابورت مدافع الفريق ونادي النصر في المواجهة المقبلة بكأس الأمم الأوروبية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن لابورت أصبح جاهزًا لمواجهة إيطاليا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكان لابورت قد غاب عن الفوز الكبير بثلاثية نظيفة على حساب كرواتيا في الجولة الافتتاحية بسبب آلام عضلية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكدت الصحيفة أن لابورت تحسن بشكل كبير وسيتم مراقبته بشكل كثيف خلال اليومين المقبلين لحسم موقفه النهائي، الذي يميل للجاهزية.

جدير باذكر أن المباراة المقبلة للمنتخب الإسباني ستكون يوم الخميس أمام نظيره الإيطالي، وفي أسوأ الأحوال سيلعبها لابورت كبديل.ز