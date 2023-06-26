نجم النصر يرحل .. وإدارة مسلي آل معمر تسدد غرامة مالية له

النصر يودع اسمًا كبيرًا في الميركاتو الصيفي الحالي

ودع نادي النصر، أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ في ظل بحث الإدارة، عن صفقات عالمية كبيرة، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

النصر لم يتعاقد مع أي لاعب - حتى الآن -؛ إلا أنه اقترب من الثلاثي المغربي حكيم زياش والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا؛ وفقًا لآخر التقارير المحلية والعالمية.

وحسب صحيفة "الرياضية"، أبلغت الإدارة النصراوية، برئاسة مسلي آل معمر، النجم البرازيلي لويس جوستافو، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، بعدم تفعيل بند تجديد عقده، لعامٍ آخر.

وكشفت الصحيفة، عن أن النصر، سيضطر إلى دفع مبلغ 200 ألف دولار إلى جوستافو؛ وفقًا للعقد المبرم بينهما في الصيف الماضي؛ وذلك بسبب عدم تفعيل بند التجديد.

وبخصوص المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس، أشارت إلى أن النصر لم يحسم - حتى الآن - مستقبله؛ حيث عليه أن يتخذ قراره قبل يوم السبت القادم؛ وهو الموعد النهائي الذي سيتم فيه تفعيل بند تجديد عقده لعامٍ آخر، بشكل تلقائي.