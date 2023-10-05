نجم النصر يحرج جماهير الهلال بـ"قصة مثيرة" عن جورج جيسوس الأسطوري

قصة غريبة عن جورج جيسوس

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منذ عودته إلى نادي الهلال السعودي، والمدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، يتلقى هجومًا عنيفًا من جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بسبب ما تم وصفه بـ"المستوى السيئ" في المباريات.

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جيسوس قاد الهلال، في الفترة من يوليو 2018 إلى يناير 2019، قبل أن يعود إلى الفريق مجددًا، مع مطلع الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وبالتزامن مع هجوم الجماهير الهلالية عليه.. كشف النجم المغربي عادل تاعرابت، جناح نادي النصر الإماراتي، "قصة غريبة" عن المدير الفني البرتغالي، الذي وصفه بأنه قادم من "كوكب آخر".

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واختار تاعربت في تصريحات مع فضائية "أبوظبي الرياضية"، جيسوس كـ"أفضل" مدرب في مسيرته الكروية، مؤكدًا على أن نظرة البرتغالي لكرة القدم، تختلف عن أي مدير فني آخر.

وأضاف النجم المغربي: "عندما انتقلت إلى نادي بنفيكا البرتغالي، كان جورج جيسوس مديرًا فنيًا للفريق هناك.. وكان يصرخ كثيرًا في التدريبات، وهذا لم يعجبني في البداية".

وأشار إلى أنه في إحدى المرات، لم يتمالك نفسه، ورد على جيسوس بـ"عصبية"؛ حيث كان ينتظر وقتها أن يقوم المدير الفني البرتغالي، بتوبيخه بشكل عنيف.

وأوضح عادل تاعرابت، أن جيسوس لم يقم بتوبيخه أبدًا، بل استدعاه إلى مكتبه، وقال له إنه يحب اللاعب الذي يرد ويصرخ، لأن ذلك يجعله مدربًا أفضل بكثير.

جدير بالذكر أن المدير الفني البرتغالي، حقق الفوز في 8 مباريات مع 3 تعادلات، في ولايته الحالية مع نادي الهلال - حتى الآن -، في جميع المسابقات، ودون أي هزيمة؛ بعيدًا عن بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي حل فيها وصيفًا، بعد السقوط في النهائي أمام النصر السعودي.

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