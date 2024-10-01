الفحوصات الطبية حسمت الجدل .. نجم النصر يخضع لـ"عملية جراحية"

ضربة جديدة للاعب النصر..

تلقى أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، ضربة قوية؛ بعد تأكد حاجته للخضوع إلى "عملية جراحية".

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النصر الذي بدأ الموسم الرياضي الحالي 2024-2025 بـ"شكل سيئ"، عاد بقوة مع مدربه الإيطالي الجديد ستيفانو بيولي، محققًا الفوز في 4 مباريات متتالية، بمختلف المسابقات.

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وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، مساء اليوم الثلاثاء، حاجة نواف العقيدي، حارس مرمى الفريق النصراوي؛ إلى "عملية جراحية" على مستوى الظهر، وذلك بعد ظهور نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها، في الساعات الماضية.

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العصيمي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن الجهاز الطبي بنادي النصر، لم يحدد - حتى الآن - موعد العملية، والتي من المقرر أن تجرى في فرنسا.

وأعرب الإعلامي الرياضي المقرب من البيت النصراوي، عن أمنيته في أن يختار العقيدي البالغ من العمر 24 سنة، الموعد المناسب للعملية؛ لكي يطمئن جماهيره في كل مكان.

وكانت صحيفة "الرياضية" قد أكدت في وقتٍ سابق، على اقتراب نواف العقيدي من الاحتراف الأوروبي؛ بعد تلقيه 3 عروض من البرتغال، بالإضافة إلى اهتمام من ناديي أندرلخت وسيركل بروج البلجيكيين.

جدير بالذكر أن العقيدي يغيب عن نادي النصر، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي تقريبًا؛ حيث اتهم البعض الحارس الشاب بـ"التمرد"، لاشتراطه اللعب أساسيًا، قبل أن ينفي وكيل أعماله هذا الأمر، ويعلن معاناته من الإصابة.