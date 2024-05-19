نجم النصر الأسبق: هذا عيب ساديو ماني الأكبر وكريستيانو رونالدو "مستنزف"!

الثنائي لا يزال يفتقد لبعض النقاط التي تؤثر على مسيرة النصر وضياع البطولات منه..

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قيّم فهد الهريفي؛ نجم النصر الأسبق، أداء ثنائي العالمي السنغالي ساديو ماني والبرتغالي كريستيانو رونالدو، ناقدًا لبعض الأمور التي يقوم بها الثنائي داخل المستطيل الأخضر.

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العالمي أضاع فرصة الفوز أول أمس الجمعة، أمام الزعيم ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي، إذ أدرك الأخير التعادل من ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة، ليواصل الأول السقوط أمام الأزرق في الموسم الجاري.

وعن أداء أسد التيرانجا، قال الهريفي خلال تصريحاته لبرنامج "الرياضة سكوب": "رغم تفوق ماني وقيامه بأدوار رائعة لمساعدة الفريق، لكن يعيبه اللمسة الأخيرة حتى منذ أن كان في ليفربول، وهذه النقطة هي سبب تفوق المصري محمد صلاح نجم الريدز، عليه، لكن ماني يقوم بأدوار كثيرة ويقوم بألعاب صعبة واقتحامات حتى في التغطية الدفاعية إلا أن لمسته الأخيرة سيئة".

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وانتقل للحديث عن صاروخ ماديرًا والفرص الكثيرة التي يهدرها موضحًا: "العمر والاستنزاف اللياقي يؤثران على تركيز رونالدو في المباريات، بجانب أنه فعل كل الإعجازات في كرة القدم، عليه أن يركز جهده على اللمسة الأخيرة بدلًا من إهدار الفرص الكثير".

يذكر أن النصر اكتفى باحتلال المركز الثاني في الموسم الجاري من دوري روشن برصيد 78 نقطة مع بقاء جولتين على نهاية الموسم، فيما حسم الهلال اللقب لصالحه منذ الجولة الـ31 بالفعل، ليستعيد اللقب الذي خطفه منه الاتحاد في الموسم الماضي.

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