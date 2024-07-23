نجم النصر يطلب الرحيل .. وريال مدريد واثق من حسم الصفقة بـ"شرط وحيد"!

تطورات مثيرة من داخل البيت النصراوي..

في مفاجأة كبرى.. طلب أحد "محترفي" نادي النصر السعودي، الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

النصر عانى من تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ والذي خرج منه بـ"صفر ألقاب"، مع الاكتفاء ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية "الودية".

ووفقًا للإعلامي الرياضي رودي جاليتي، تقدم المدافع الإسباني إيمريك لابورت، بطلب إلى الإدارة النصراوية؛ من أجل الرحيل عن صفوف الفريق الأول، بشكل رسمي.

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جاليتي أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، عن ترحيب مجلس إدارة النصر بـ"الاستغناء" عن لابورت، في صيف العام الحالي؛ حال وصول عرض مناسب.

وكشف الإعلامي الرياضي عن أنه - حتى الآن -، لم يوافق نادي النصر على أي من العروض المقدمة للتعاقد مع المدافع الإسباني؛ حيث يرى أنها غير مناسبة من الناحية المالية.

وفي نفس السياق.. أكدت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، على أن العملاق الإسباني ريال مدريد، "واثق" من إمكانية توصله إلى اتفاق مع إدارة نادي النصر؛ للتعاقد مع إيمريك لابورت، الذي تألق بشكل كبير في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، بشكل نهائي.

وأوضحت الصحيفة أنه من إجل إتمام الصفقة؛ يجب على اللاعب أولًا أن يوافق على تخفيض راتبه السنوي البالغ "20 مليون يورو"، إلى النصف تقريبًا، حتى يتناسب مع سياسة اللعب المالي النظيف.

جدير بالذكر أن لابورت "30 سنة"، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي؛ حيث شارك في 39 مباراة منذ ذلك الوقت، مسجلًا 4 أهداف.