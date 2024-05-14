نجم الموسم في برشلونة.. يامال يفسر سبب ضحكه مع ليفاندوفسكي في مباراة سوسييداد

موسم لن ينساه الفتى الموهوب

يعيش الإسباني لامين يامال نجم برشلونة انطلاقة رائعة لمسيرته مع النادي الكتالوني، بصم على هدفه السابع برفقة برشلونة هذا الموسم في كل البطولات بفوز برشلونة على ريال سوسييداد.

وقال يامال عن الهدف الذي سجله: "كانت تمريرة ليفاندوفسكي الأولى ممتازة، ثم مرر لي جوندوجان الكرة بحيث لم أكن أحتاج إلا إلى التسديد فقط".

وعن سبب ضحكه خارج الملعب رفقة ليفاندوفسكي قال: "لا لم يكن هناك أي شيء، كنا نضحك على شيء حدث في المباراة، الأجواء جيدة بشكل عام".

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وأفاد بأن لمسة اليد في ضربة جزاء برشلونة أمام ريال سوسييداد كانت مستحقة، لافتًا: "لهذا تعمل تقنية الفيديو".

وفاز برشلونة على ريال سوسييداد 2-0 ونجح في العودة للوصافة بعد أن انهزم جيرونا بدوره من ديبورتيفو ألافيس.