نجم الملكي يمهد لمبابي: أعتبره مثل ليفاندوفسكي.. ولن يخرج عن قواعد ريال مدريد!

قدوم الفرنسي مسألة وقت لا أكثر..

ادلى الإسباني داني كارباخال بتصريحات واضحة عن مسألة قدوم كيليان مبابي إلى ريال مدريد، وسط وضعية شبه مؤكدة بقدوم الفرنسي إلى الملكي الصيف المقبل.

وقال كارباخال في تصريحات لإذاعة "كوبي": "لم يخبرونا بأي شيء (النادي)، يبدو أن الأمور مرشحة ليأتي إلى هنا".

وأردف: "في مدريد، ينبغي أن يأتي الأفضل وهو واحد من بين الأفضل، بالنسبة للدوري ولكرة القدم الخاصة بنا، سيكون الأمر جيدًأ، مثلما جاء ليفاندوفسكي إلى برشلونة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحينما سئل كارباخال عما إذا كان قدوم نجم بحجم مبابي سيؤثر على أجواء غرف الملابس في ريال مدريد، أجاب: "لا توجد غيرة، ولكن الأشخاص الموجودين في النادي منذ وقت طويل مسؤولون عن توجيه مسار الفريق".

وأردف: "حينما يحيد لاعب بعض الشيء، من الممكن أن نمسك به من أذنه ونضعه على المسار الصحيح".

يذكر أن مبابي كان قد أخطر باريس سان جيرمان بعدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ما يعني انتقاله إلى ريال مدريد بشكل مؤكد كون النادي الملكي أكثر الراغبين في ضمه وسط رغبة مشتركة من اللاعب نفسه.