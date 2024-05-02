"كل شيء يمكن أن يتغير" .. نجم المغرب يوارب الباب أمام برشلونة ويرفع الحرج عن تشافي!

هل يفعل النادي الإسباني بند الشراء؟

كشف اللاعب المغربي شادي رياض، مدافع برشلونة المعار إلى ريال بيتيس، موقفه من العودة إلى النادي الكتالوني بعد موسم مميز.

وذكرت تقارير صحفية، أن هناك نية لدى برشلونة في استعادة المدافع الشاب (20 عامًا) في الموسم المقبل، بدلًا من التعاقد مع أسماء جديدة وذلك من أجل التغلب على الأزمة المالية الخانقة.

وقال رياض في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، عندما سئل عن خطوته المقبلة: "لأكون صادقًا، ليس لدي أي فكرة عن هذا الأمر. ممثلي يتابع الأمر وسأرى. في الوقت الحالي ما زلت أفكر في بيتيس".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "أفكر في ريال بيتيس والنهائيات الخمس المتبقية لنا، نسعى للوصول إلى أفضل مركز ممكن في نهاية الموسم".

وتابع المدافع المغربي: "أنا مرتاح جدًا هنا. لا أعرف ماذا أقول لك، أشياء كثيرة يمكن أن تتغير. هذا العام كان مميزًا لم أواجه أي لحظات صعبة على المستوى الشخصي، لقد كان عامًا من التعلم".

ونفى رياض، ما أشيع عن تواصل تشافي هيرنانديز معه خلال الفترة الأخيرة من أجل العودة، وذلك مع وجود أنباء عن رغبة ريال بيتيس في تفعيل بند أحقية الشراء في عقد المدافع المغربي، بعد انتهاء الإعارة.