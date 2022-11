نجم المغرب يدخل اهتمامات ليفربول بعد تألقه في كأس العالم

يواصل نادي ليفربول الإنجليزي، بحثه عن تدعيمات خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، من أجل ترميم خط الوسط، ليضع نجم المغرب في كأس العالم ضمن خططه.

الريدز يعانون بشدة تحت قيادة المدرب يورجن كلوب هذا الموسم، وذلك بسبب الإصابات المستمرة خاصة في خط الوسط، مما جعلهم يدخلون السوق الشتوي للبحث عن لاعب جديد.

صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أكدت أن المغربي سفيان أمرابط دخل اهتمامات كلوب، حيث يتابعه الألماني منذ فترة من خلال تجربته الحالية بالدوري الإيطالي مع فيورنتينا.

وأوضحت أن المستوى الذي ظهر به أمرابط مع المغرب في مونديال قطر 2022 أمام بلجيكا وكرواتيا، جعل اهتمام ليفربول وكلوب يتصاعد للحصول على خدماته.

