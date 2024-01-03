نجم العراق الأسبق معترفًا بمؤامرته ضد ياسر القحطاني: أعتذر لك!

"أن تأتي لتعتذر متأخرًا خيرًا من ألا تأتي أبدًا" .. مبدأ عمل به نجم العراق مع القحطاني

رغم مرور 16 عامًا على الواقعة إلا أن نشأت أكرم؛ نجم الكرة العراقية الأسبق، كان لديه الجرأة للاعتراف بمؤامرته ضد ياسر القحطاني؛ نجم الكرة السعودية والهلال الأسبق، موجهًا الاعتذار له.

الواقعة تعود لنهائي كأس آسيا 2007، حيث مواجهة السعودية أمام العراق، والتي فاز بها الأخير بهدف نظيف، سجله يونس محمود في الدقيقة 72.

لكن المباراة شهدت حملة استفزازية من عدد من لاعبي أسود الرافدين تجاه القحطاني، قادها أكرم، الذي كشف عن كواليسها في ظهوره الأخير عبر قناة "الكاس"..

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أكرم قال: "الاستفزاز هذا الجزء من اللعبة، من قبل لم يكن هناك تقنية فيديو، الآن لا يمكن لأي لاعب أن يفعل مثل هذه الأفعال، واستفزازنا للقحطاني جزء من اللعبة، فقد صارت المناوشات بين الجميع، لكن ما هو غير مقبول هو التقليل من قيمة ياسر وتاريخه، هو لاعب مهم في آسيا وليس فقط في السعودية".

وأضاف: "فكرة الاستفزاز خرجت من عندي، بحكم قربي منه وأعرف أنه من الممكن أن يخرج من أجواء المباراة بهذه الاستفزازات، والدليل تصريح زميله مالك معاذ بأنه خرج من المباراة بالفعل، أعتذر له، لكن هذه مباراة نهائي وأول مرة نهائية لنا، والمنتخب العراقي كان يحتاجها والشعب العراقي كان يستحق الفرحة نظرًا للأوضاع السياسية وقتها".

واختتم: "القحطاني حصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا رغم أنها كانت من حقي، لكنني لم أغضب، بالعكس سعدت من أجله، وبكل قلب صادق قلت إنه استحقها، لأنه كان مميزًا مع ناديه والمنتخب".