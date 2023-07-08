نجم الطائي يهاجم نفاق ألمانيا: توقفوا عن البكاء .. السعودية مثل إنجلترا!

البعض في أوروبا لا يعجبه نهضة دوري روشن

رد روبرت باور، لاعب الطائي، على الانتقادات بحق الدوري السعودي بسبب التحركات القوية في سوق الانتقالات خلال الصيف الجاري.

وانتقد عدة نجوم بارزين في عالم كرة القدم الأوروبية ثورة دوري روشن ومنافسته على كبار اللاعبين في الميركاتو، وأشاروا إلى الدور الذي لعبته الأموال في قلب الموازين.

باور، لاعب فيردر بريمين السابق، دافع مع "sportbuzzer" عن الدوري السعودي: "الكثير تغير منذ وصول رونالدو، كنت أفكر في الرحيل ولكن وكيلي طالبني بالصبر لأن الأمور ستتغير، ما يحدث ليس النهاية والكثير سيحدث هنا قبل نهاية سوق الانتقالات".

وأكمل: "إفساد الميركاتو؟ ما يحدث يشبه ما يحدث في إنجلترا والدوري الممتاز هناك كونها الأقوى اقتصادياً ولكن لم يُعتبر الأمر أبداً كمشكلة، الآن فقط يوجد بكائيات في ألمانيا بسبب ما تفعله السعودية".

وواصل الألماني: "لا يمكن حتى مقارنة الأمر بالصين، السعودية تملك دوري من الأقوى في آسيا والملاعب ممتلئة والجمهور حماسي والأندية لم تنشأ من العدم والأمور لن تستمر عامين ثم تنهار".