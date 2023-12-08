"والدي انتظر هذه اللحظة كثيرًا" .. نجم الطائي يتحدث عن خداعه لياسين بونو وكسر رقمه مع الهلال

طارق عبدالله كان نجم مباراة الهلال والطائي بفضل قذيفته الصاروخية، فماذا قال عقب اللقاء؟

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رغم أن الهلال اقتنص ثلاث نقاط أمام الطائي الليلة إلا أنها لم تكن مباراة جيدة لحارسه المغربي ياسين بونو، في ظل كسر سلسلة الشباك النظيفة له مع الزعيم في الموسم الجاري.

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الزعيم حقق الفوز أمام الفريق الحائلي بثنائية مقابل هدف وحيد، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وشهدت نهاية الشوط الأول، استقبال بونو لهدف من قذيفة صاروخية بأقدام طارق عبد الله من وسط الملعب، ليهدم سلسلة الشباك النظيفة في آخر سبع مباريات له مع الهلال، بينما لم يستقبل إلا هدفًا واحدًا خلال 14 مباراة متتالية قبل لقاء الليلة.

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صاحب هدف الطائي الوحيد في اللقاء؛ طارق عبد الله قال خلال تصريحاته لقناة "SSC": "الحمد لله، لم نكن نتمنى تلك البداية، أول 30 دقيقة استقبلنا هدفين وهو ما لغبط أوراقنا، دخلنا اللقاء متوترين والأهداف المبكرة زادت من توترنا، لكننا تداركنا الوضع في نهاية الشوط، وفي الشوط الثاني اللعب انحصر في وسط الملعب إلا أن الهلال يستحق الفوز، فهو فريق كبير يعج بالنجوم".

وأضاف حول هدفه الرائع: "والدي كان ينتظر هدفي في الهلال منذ زمن، فالحمد لله، بينما كانت الكرة بين سلمان المؤشر وسلمان الفرج، شاهدت بونو متقدمًا عن مرماه فقررت التسديد على الفور".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الهلال للنقطة الـ44 في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد الطائي عند 17 نقطة محتلًا المركز الـ12.

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