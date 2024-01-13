نجم الزعيم في خطر.. مؤشرات قوية على إتمام صفقة الهلال البرازيلية الجديدة!

اقترب الحسم بوضوح..

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يبدو أن صفقة جديدة على أعتاب الدوري السعودي، تتمثل في البرازيلي رينان لودي الذي يقترب بشكل كبير من حمل ألوان الهلال.

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وأفاد الصحفي ماتيو موريتو الناشط في صحيفة "ريليفو" الإسبانية بأن الأمر على وشك الإتمام في ظل تقدم المفاوضات بين الفريق السعودي وأولمبيك مارسيليا.

ما يثير اليقين أكثر، هو أن مارسيليا عازم بالفعل على حسم صفقة أخرى في مركز الظهير الأيسر تتمثل في الاسكتلندي جوش دويج الذي يلعب في هيلاس فيرونا الإيطالي.

حيث أفاد الصحفي المطلع في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو بأن مارسيليا وافق على حسم الصفقة وأن الاتفاق بين الناديين تم بنسبة 100٪ من أجل الظهير البالغ من العمر 21 عامًا.

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مركز الظهير الأيسر من المواقع التي لم يضم فيها الهلال محترفين على أعلى مستوى في الميركاتو الماضي، لكنه يعتمد في الأغلب على لاعبه الدولي السعودي ياسر الشهراني.

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