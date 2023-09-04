تحركات أيام الميركاتو الأخيرة | نجم التعاون فضل الأهلي .. فجاء رد النصر قاسيًا

الجميع يسابق الزمن لتحقيق أهدافه قبل انتهاء الميركاتو، لكن الأهلي وقف حجر عثرة في طريق النصر!

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واحدة من ضربات الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي في دوري روشن السعودي، جمعت النصر بالتعاون والأهلي، بينما يسابق الجميع الزمن لسد احتياجاته فيما تبقى من سوق الانتقالات.

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الميركاتو السعودي يغلق أبوابه في السابع من سبتمبر الجاري، وبينما يبحث النصر عن التخلص من أحد لاعبيه المحليين، يسعى الأهلي لتدعيم بعض المراكز به كحراسة المرمى، في ظل الغضب من مستوى السنغالي إدوارد ميندي.

بالنسبة للعالمي فهو يريد التخلص من مهاجمه عبد الفتاح آدم، والذي كان قريبًا بالفعل من التعاون، لكن النصر تراجع عن إبرام الصفقة، وفقًا للصحفي أحمد الجدي؛ مراسل برنامج "صدى الملاعب".

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الجدي أوضح أن راغد النجار؛ حارس مرمى التعاون، أبدى رغبته في الانتقال للأهلي وليس النصر، وهو ما دفع الأخير للتراجع عن الاستغناء عن آدم للسكري.

يشار إلى أن النجار بدأ مسيرته الكروية في صفوف الشباب بالأهلي، قبل أن يرحل عنه في 2018م نحو الشباب ثم الفيصلي فالوحدة، وأخيرًا التعاون.

وتأتي رغبة الأهلي في استقدام حارس جديد في ظل استقبال ميندي سبعة أهداف خلال أول خمس جولات من دوري روشن، لكن الجمهور يطالب بالتعاقد مع محمد العويس؛ حارس الهلال.

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