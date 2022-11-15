نجم البرتغال يكشف تفاصيل المصافحة الباردة بين برونو ورونالدو

جواو ماريو لاعب وسط البرتغال يكشف تفاصيل ما حدث بين برونو فيرنانديش وكريستيانو رونالدو في غرفة الملابس.

كشف جواو ماريو لاعب خط وسط منتخب البرتغال تفاصيل ما دار بين برونو فيرنانديش وكريستيانو رونالدو في غرفة الملابس، مع انطلاق معسكر الاستعداد لمنافسات بطولة كأس العالم 2022.

فيرنانديش التقى برونالدو للمرة الأولى بعد تصريحاته الأخيرة مع الصحفي الإنجليزي بيرس مورجان، والتي أطلق فيها الكثير من السهام نحو مانشستر يونايتد وإريك تين هاج وإدارة "الشياطين الحمر".

وانضم رونالدو إلى معسكر البرتغال الذي يستعد للسفر إلى قطر، ليقابله فيرنانديش، القائد الثاني لمانشستر يونايتد، بطريقة صادمة للغاية. (طالع التفاصيل)

لكن جواو ماريو، لاعب وسط منتخب البرتغال، قلل من أهمية ما حدث عندما سُئل عن التحية الباردة من برونو إلى رونالدو.

وقال ماريو في تصريحات نقلتها صحيفة "record" البرتغالية: "كنت في غرفة الملابس في تلك اللحظة، شاهدت الصور وكان الأمر مضحكًا".

وأضاف: "الغريب أن الأمر كان مزحة بينهما، لأن برونو كان من بين آخر الواصلين، وسأله رونالدو عما إذا كان قد جاء بالقارب".

واختتم: "كان الأمر مجرد مزحة بينهما، أعتقد أنه تربطهما علاقة رائعة لأنهما يلعبان معًا، ورأيتهما بالأمس طوال اليوم، لا توجد مشكلة بينهما".