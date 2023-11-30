نجم الأهلي يتحدى الهلال والنصر .. وماتياس يايسله يتعهد: ستشاهدون فريقًا مختلفًا

تصريحات ماتياس يايسله ونجم الأهلي بعد مباراة أبها

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رفع فراس البريكان، قلب هحوم النادي الأهلي السعودي، راية التحدي في وجه الهلال والنصر؛ بعد فوز فريقه الكبير على أبها، مساء اليوم الخميس.

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الأهلي فاز بستة أهداف دون رد، على مستضيفه نادي أبها، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

البريكان أكد في تصريحات مع شبكة "SSC"، بعد اكتساح أبها، على أن الدوري لم ينتهِ، وأن الراقي قادر على العودة في الدور الثاني، ومنافسة الهلال والنصر بقوة، على اللقب؛ خاصة إذا واصل بنفس الأسلوب الذي ظهر به في مباراة الليلة.

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ومن ناحيته.. أعرب الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، عن سعدته الكبيرة بأداء الفريق الرائع أمام أبها؛ سواء من الناحية الهجومية أو الدفاعية.

واعتبر يايسله في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أن استغلال الفرص، وتسجيل أكثر من هدف مبكر؛ كان السبب في هذا الأداء الرائع، مطالبًا الجماهير بـ"الصبر" على الفريق قليلًا، حتى يشاهدون مستويات أفضل، في المباريات القادمة.

جدير بالذكر أن الأهلي، يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 30 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر "الوصيف"، و8 نقاط عن الهلال "المتصدر"، مع مباراة أكثر.

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