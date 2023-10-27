نجم الأهلي بعد الكلاسيكو: الهلال فاز بسبب التحكيم

نجم الأهلي يفتح النار على التحكيم بعد كلاسيكو الهلال

SHAHID

حمّل بسام الحريجي، نجم النادي الأهلي الشاب، طاقم التحكيم، مسؤولية خسارة فريقه أمام الهلال، مساء اليوم الجمعة، في كلاسيكو المملكة الكبير.

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الأهلي خسر (1-3) أمام الهلال، على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وقال الحريجي في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC"، بعد نهاية الكلاسيكو: "مش عارف وش أقول على التحكيم اليوم".

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واعتبر نجم الأهلي الشاب، أن حكام المباراة، كانوا أحد أسباب خسارة قلعة الراقي؛ مجيبًا على سؤال بشأن هذا الأمر: "بالطبع بالطبع".

واعترف بسام الحريجي، بتأثير الهدف المبكر الذي سجله الهلال، بعد 45 ثانية من بداية الكلاسيكو، على نجوم فريقه، وذلك على الرغم من التحسن لكبير، في الشوط الثاني.

جدير بالذكر أن الأهلي تجمد بهذه الخسارة، عند النقطة 22 في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 7 نقاط عن الهلال "المتصدر".