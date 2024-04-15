فيديو | نجم الأهلي السابق يهين حكم "امرأة" .. تصرف لا أخلاقي من يوسف بلايلي خلال كأس الجزائر

ماذا كان سيفعل أكثر تجاه الحكمة لو لم يتدخل زميله؟!

قام الجزائري يوسف بلايلي؛ نجم الأهلي السعودي الأسبق ولاعب المولودية الحالي، بتصرف غير لائق تجاه غادة ميهات؛ الحكم التي أدارت لقاء ربع نهائي كأس الجزائر.

المولودية التقى بوداد تلمسان أمس الأحد، في لقاء حسمه الأول بثنائية نظيفة، ضمن ربع نهائي كأس الجزائر.

وخلال المباراة، اعترض بلايلي بطريقة غير لائقة على قرارات ميهات، إذ قام بجذبها من ذراعها وظل ممسكًا به مع إطلاق صيحات غاضبة في وجهها قبل أن يتدخل زميله ويخلصها من بين يديه.

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الغريب في الأمر أن الحكم اكتفت بإشهار الكارت الأصفر فقط في وجهه ولم تقم بطرده، في قرار إثار استغراب الكثيرين.

يذكر أن بلايلي انضم للمولودية في الصيف الماضي قادمًا من الدوري الفرنسي بعد رحلة احتراف خارجي بدأت في عام 2015، لعب خلالها في فرنسا، تونس، السعودي وقطر، ونجح خلال الأشهر الماضية في إحراز 13 هدفًا وصناعة مثلهم خلال 19 مباراة، شارك بها حتى الآن.

فيما لعب الجزائري للأهلي السعودي بدايةً من صيف 2019 ولمدة عام واحد تقريبًا قبل أن يقرر فسخ عقده، اعتراضًا على تأخر مستحقاته المالية.