"نجم الأهلي السابق يستطيع تعويض نيمار في الهلال!"

هل نرى نجم الأهلي السابق في صفوف الهلال؟

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يُسيطر الحديث عن بديل النجم البرازيلي نيمار جونيور في نادي الهلال، على الوسط الرياضي السعودي خلال الوقت الحالي، بعدما تعرض لإصابة قوية تسببت في إنهاء موسمه مع الزعيم.

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نيمار تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة 9 أشهر.

وقال الإعلامي عبد الله المسند خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "لوكاس ظهير فلامنجو لاعب ممتاز، ولكني أرى أن أفضل اللاعبين الذي يحتاجهم الهلال الفترة القادمة هو أليوسكي لاعب الأهلي السابق".

وأوضح: "أليوسكي لعب في الدوري السعودي وشاهدنا أنه يمتلك إمكانيات عالية جدًا خاصة في التحولات الهجومية وهو ما يحتاجه الهلال".

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واختتم الإعلامي الرياضي تصريحاته قائلًا: "لوكاس من أفضل الأظهرة في العالم على الجانبين الدفاعي والهجومي، ولكن المقدوني أليوسكي هو الأفضل للهلال".

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