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أحمد رفعت

نجم الأهلي السابق: الراقي يحتاج إلى فريق جديد .. ومكانه سيكون بمنتصف الجدول

الأهليدوري روشن السعودي

حارس الأهلي السابق يُهاجم نجوم الراقي

أبدى عبد الهادي الحداد نجم الأهلي السابق عدم تفاؤله لما سيقدمه الأهلي خلال الموسم القادم 2024-25، مؤكدًا على أن الفريق أصبح بحاجة إلى تغيير كامل صفوفه.

وقال الحداد خلال حديثه مع صحيفة "الرياضية": "أعتقد أن معسكر الأهلي الذي أقيم بالخارج كان متواضعًا جدًا، ولا يعكس مكانة فريق عريق مثله".

وأضاف: "لا أتوقع أن يحقق الأهلي أي بطولة، وسيكون مركزه ما بين المركزين الخامس والعاشر في دوري روشن السعودي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حارس الأهلي السابق واصل: "الأهلي بحاجة للتعاقد مع فريق كامل وليس لاعب واحد فقط، حتى يكون جاهزًا للتحقيق البطولات".

واختتم الحداد تصريحاته قائلًا: "حراسة مرمى الأهلي بخير، والحارس السنغالي إدوارد ميندي يمتلك خبرات وقدرات قيادية رائعة، بالإضافة إلى الحارس عبد الرحمن الصانبي".

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