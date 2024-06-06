نجم الأرجنتين يتوعد: نحن وميسي متعطشون للفوز بكوبا أمريكا!

هل يفعلها الليو من جديد؟

تطرق ليساندرو مارتينيز نجم منتخب الأرجنتين ونادي مانشستر يونايتد إلى العديد من الأشياء التي تخص استعدادات منتخب بلاده للحفاظ على لقبه في كوبا أمريكا 2024.

وقال مارتينيز في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "نحن متعطشون للغاية للفوز بالمزيد. فلسفتنا هي أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة، مباراة تلو الأخرى. لن نغير ذلك، نحن مستعدون لهذه البطولة، هدفنا هو الفوز بكوبا أمريكا".

حتما، كانت هناك أسئلة حول ليونيل ميسي. واعترف مارتينيز بأن هناك العديد من الفوائد من وجود نجم إنتر ميامي الحائز على الكرة الذهبية ثماني مرات كزميل في الفريق وليس كمنافس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لعب مارتينيز 14 مباراة مع الأرجنتين إلى جانب ميسي وعن هذا يقول: "بالنسبة للعب إلى جانب ليو، فمن الواضح أنها مكافأة كبيرة بالنسبة لنا. نعلم جميعًا من هو ليو - إنه الأفضل على الإطلاق، إنه أفضل لاعب لدينا... وحقيقة وجوده إلى جانبنا تعد ميزة إضافية كبيرة، نحن جميعًا سعداء جدًا بمشاركة حياتنا اليومية معه".

وأردف: "يبدو ميسي مرتاحًا للغاية بالنسبة لي. إنه يستمتع بيومه، وجوده هنا ممتع للغاية حتى الآن. كلنا بخير، المزاج جيد، اللاعبون يشعرون بالسعادة وكأنهم في منزلهم، وهو أمر مهم حقًا. أما بالنسبة لليو فهو يبدو مرتاحًا وسعيدًا ويلعب بمستوى مذهل".