نجم الأرجنتين: كنت عند طبيب الأسنان عندما استدعوني لكأس العالم

صرح تياجو أنه تم استدعائه للعب بكأس العالم عندما كان عند طبيب الأسنان

صرح تياجو ألمادا لاعب منتخب الأرجنتين ونادي أتالانتا يونايتد الأمريكي أنه أُستدعي للعب في صفوف المنتخب بكأس العالم عندما كان في زيارة لطبيب الأسنان.

فقال ألمادا:" حدثوني عندما كنت عند طبيب الأسنان، وقالوا "أنت ذاهب لكأس العالم". كانت فرحة كبيرة جدًا وأنا مستعد للمساهمة بأفضل ما لدي لتحقيق الأفضل للمنتخب".

يشارك صاحب ال 21 بجانب صفوف المنتخب بعد إصابة لاعبي إنتر الإيطالي وبنفيكا البرتغالي خواكين كوريا وإنزو فيرنانديز على الترتيب.

كما تعرض الثنائي كريستيان روميرو لاعب توتنهام الإنجليزي وبابو جوميز لاعب إشبيلية الإسباني للإصابة، وذلك نجم الأرجنتين ليو ميسي الذي لم يتدرب الجمعة الماضية.

جدير بالذكر أنّ الأرجنتين تقص شريط كأس العالم بمواجهة السعودية يوم الثلاثاء المقبل في مجموعة تضم أيضًا بولندا والمكسيك.