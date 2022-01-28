نجم الأرجنتين عن مواجهة تشيلي: لم يتركونا ندخل المرحاض !

يشعر رودريجو دي بول نجم المنتخب الأرجنتيني، بأن فريقه لم يتم التعامل معه باحترافية، خلال مواجهته مع تشيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

الأرجنتين نجحت في التفوق بهدفين مقابل هدف خارج أرضها، حيث سجل ثنائية التانجو أنخيل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان ولاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر.

دي بول تحدث في تصريحات صحفية عقب المباراة، زاعمًا أن المضيفين لم يسمحوا لفريقه باستخدام المرحاض وعاملوهم بأسوأ طريقة ممكنة.

ماذا قال دي بول؟

نجم أتلتيكو مدريد قال للصحفيين:"لم يسمحوا لنا بالذهاب إلى الحمام عندما نزلنا من الطائرة، وقطعوا مكيفات الهواء لدينا، ولم يكن لدينا ماء وأطلقوا صافرات الإنذار طوال فترة الإقامة".

وأضاف:"أنا لا أقول أن هذا صحيح أو خاطئ، ولكن كأرجنتيني كل فريق يأتي إلى بلدنا، نجعلهم يشعرون بأكبر قدر ممكن من الراحة، ونترك الصراع إلى أرض الملعب فقط".

الأرجنتين بلا قائد أو مدرب

وكان المنتخب الأرجنتيني قد دخل اللقاء من دون مدربه ليونيل سكالوني، والقائد ليونيل ميسي بسبب قرارات متعلقة بفيروس كورونا.

ومع ذلك نجح الفريق في اجتياز عقبة تشيلي خارج الأرض بنجاح بنتيجة 2/1 لتواصل سجلها الجيد في التصفيات بعد ضمان التأهل إلى المونديال

وقال والتر صامويل مساعد سكالوني بعد اللقاء:"بالتأكيد هناك أشياء يجب تحسينها، لكن الفريق أظهر الشخصية في بيئة صعبة جدًا".

وتابع"ميسي هو قائد هذا الفريق، لكننا كنا قادرين على تقديم أداء جيد للغاية في غيابه، افتقرنا إلى بعض اللاعبين الآخرين بسبب وباء كورونا، لكن الفريق بذل مجهودًا كبيرًا وأريد أن أشكرهم على ذلك".

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