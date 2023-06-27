أعلن أحد أبرز نجوم نادي الاتحاد، الرحيل بشكل رسمي، عن الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
الاتحاد تعاقد مع صفقتين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ بضم المهاجم الفرنسي العالمي كريم بنزيما، قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني، ومواطنه نجولو كانتي، متوسط ميدان تشيلسي الإنجليزي.
ونشر البرازيلي برونو هنريكي، متوسط ميدان العميد، رسالة وداع للنادي واللاعبين والجماهير، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، مؤكدًا على رحيله عن الفريق، بعد نهاية عقده رسميًا.
وقال هنريكي في رسالته الوداعية: "لقد انتهت مرحلة أخرى مهمة في مسيرتي.. لقد كانت 3 سنوات من التعلم والإنجازات".
وأضاف النجم البرازيلي: "منذ أول يوم لي في السعودية، كنت دائمًا اُعامل بشكل جيد للغاية، من قبل الجميع.. أنا وعائلتي ممتنون للغاية، وعلينا أن نقول شكرًا لكم".Bruno Henrique instagram
وشدد برونو هنريكي، على أنه حقق تطلعاته على أرض الملعب، بمساعدة من زملائه في الفريق الاتحادي؛ حيث تمكن من الفوز بألقاب مهمة للغاية، في مسيرته الكروية.
وفي النهاية.. أكد هنريكي على أنه سيغادر الاتحاد، وهو يشعر بالفخر والإنجاز، على أن يصبح مشجعًا للنادي، طوال حياته.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- الصارم والخبير وصانع الفرق .. حلول للغز المدرب في كبار السعودية
- "جيم" صلاح وعادة رونالدو .. ماذا يفعل النجوم في عطلة الصيف؟!
- جوارديولا وفينجر وساكي ومدربين صنعوا تاريخ فرق
- رونالدو الجديد.. لماذا يصارع برشلونة لضم الشاب البرازيلي فيتور روكي؟
- نهائي دوري الأبطال مرتان! 5 حقائق تُدافع عن أليجري أمام جماهير الهلال