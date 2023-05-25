نجم الاتحاد يرفض الرحيل .. ونونو سانتو يطلب التجديد معه!

نجم الاتحاد يقترب من تجديد عقده

في مفاجأة من العيار الثقيل، شهدت الساعات القليلة الماضية، تحوّل مفاجئ في مستقبل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ بعد أنباء رحيله في الميركاتو الصيفي.

الاتحاد توّج بكأس السوبر السعودي، في الموسم الرياضي الحالي، وبات قريبًا للغاية من الحصول على لقب دوري روشن للمحترفين 2022-2023؛ حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر "الوصيف"، قبل جولتين من النهاية.

وأعلنت صحيفة "torcedores"، موافقة البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، على التجديد للبرازيلي برونو هنريكي، متوسط ميدان الفريق الأول، والذي ينتهي عقده بختام الموسم الرياضي الحالي.

وكشفت الصحيفة، عن أن هنريكي يرغب هو الآخر، في البقاء بقلعة العميد؛ حيث رفض أكثر من عرض برازيلي، خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشارت إلى أن الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم، سيشهد اجتماع بين الإدارة الاتحادية، واللاعب البرازيلي ووكيل أعماله؛ من أجل الاتفاق على بنود العقد الجديد.