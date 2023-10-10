الإحباط تملك منه! .. نجم الاتحاد السابق يفتح النار على إدارة أنمار الحائلي

وضع الاتحاد يدفع جماهيره ونجومه السابقين للانفجار..

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يبدو أن خسارة الاتحاد لديربي جدة أمام الأهلي أصاب محبيه ونجومه بحالة من الإحباط الكبير رغم أنه لم يمر إلا تسع جولات فقط من الموسم!

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العميد خسر مباراته الأخيرة أمام الأهلي بهدف نظيف، في عقر داره، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

هذه الهزيمة هي الثانية للنمور في الموسم تحت قيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو خلال تسع مباريات، ليخرج نايف هزازي؛ نجم العميد الأسبق، لانتقاد مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي، على طريقة إدارته للميركاتو الصيفي المنقضي.

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وقال هزازي: "موسم صفري للاتحاد؟ أنا متشائم وحزين جدًا، عقود اللاعبين تأخرت كثيرًا، الناس تأكل بيدها، يعملون من بدري، لا يصح أن تتردد وتتفاوض بطريقة غريبة، عليك حسم الأمور، المنافسون يعملون ونحن أمامنا كأس عالم".

وأضاف: "لكل مجتهد نصيب، هم عملوا ولم يقصروا، ربما كان هناك مجهود أفضل كان من الممكن تقديمه إلا أننا انتظرنا الأفضل".

يذكر أن الاتحاد يحتل حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة مبتعدًا عن الصدارة التي يحتلها الهلال بفارق أربع نقاط.

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