نجم إيفرتون: قميص كريستيانو رونالدو ممنوع في بيتي!

عداوة كروية السبب

كشف نجم إيفرتون آلان عن الحب الكبير الذي يكنه نجله للبرتغالي كريستيانو رونالدو، وعن السبب وراء منع قميص نجم يوفنتوس في بيته.

آلان لاعب سابق في صفوف نابولي، ولكن انتقل لصفوف إيفرتون رفقة مدربه السابق في النادي الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقال البرازيلي مع "ليفربول إيكو": "نجلي يحب كرة القدم ويتابعها باستمرار، يمتلك قمصان عدة فرق".

وأضاف: "يملك قميص إيفرتون وكل الفرق التي لعبت في صفوفها، هو أكثر من يحفزني مع ابنتي في البيت".

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وواصل لاعب خط الوسط: "أولادي يحبون كريستيانو رونالدو ودائماً هناك قميص له في البيت، ولكن ممنوع ذلك القميص الخاص بيوفنتوس".

وختم: "يوفنتوس خصم لدود لنابولي، ولذا هناك العديد من قمصان رونالدو رقم سبعة مع ريال مدريد بالبيت!".

وكشف آلان قبل أسابيع عن إصابة نجله بمرض جلدي جعله يفقد شعره، مما جعله يقوم بإزالته هو الآخر تضامناً معه.