نجم آرسنال السابق يتدرب مع فريق إيطالي في الدرجة الثانية

رحلة البحث عن نادٍ مستمرة لنجم آرسنال السابق

يتدرب اللاعب الإنجليزي، جاك ويليشر، النجم السابق لفريق أرسنال الإنجليزي مع فريق كومو في دوري الدرجة الثانية من الدوري الإيطالي مع استمرار بحثه عن نادٍ جديد.

ويلشير البالغ من العمر 29 عامًا، بلا نادٍ منذ 6 أشهر بعد أن فشل تجديد تعاقده مع نادي بورنموث الإنجليزي في الموسم الماضي.

كيف وصل ويليشر إلى فريق في الدرجة الثانية؟

أعلن النادي الإيطالي كومو عبر "تويتر" أنه سمح لويلشر للمشاركة في تدريب الفريق الأول، وكتب : "يتدرب جاك ويلشير مع كومو بقيادة جاك جاتوزو في هذه الساعات".

وأضاف: "لكن لا يمكن تسجيله في دوري الدرجة الثانية لأنه يحمل جواز سفر من خارج الاتحاد الأوروبي".

Hi Jack 👋



Jack Wilshere si sta allenando con il @Como_1907 di Jack Gattuso in queste ore.



Ma non potrà essere tesserato in #SerieBKT a causa del passaporto da extracomunitario. pic.twitter.com/1hiYM6FeDC — Lega B (@Lega_B) August 31, 2021

ولم يستطع الفريق الإيطالي ضم اللاعب مجانًا بسبب قوانين الاتحاد الإيطالي لكرة القدم التي لا تسمح لفرق الدرجة الثانية من شراء لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي.

ويأمل اللاعب الإنجليزي في أن تستمر هذه الخطوة ويساعده التدريب مع كومو في الحصول على فرصة في نادٍ في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لإشعال مسيرته، التي أخمدتها الإصابات.

صراعات ويليشر وسقوطه

تحدث ويليشر عن معاناته مؤخرًا خلال حوار أجرته صحيفة "ذا اتليتك"، حيث قال: "أجد صعوبة في تخيل أنني سأكون هنا في هذه المرحلة من مسيرتي".

وأضاف: "عندما أخرج، يتعرف علي الناس.،الجزء الأصعب هو محاولة الشرح عندما يسألون: "حسنًا ، لماذا لا تقوم بالتوقيع مع نادٍ في إنجلترا؟" وأقول: "لا أحد يريدني".

وأتم "أشعر وكأن الباب في هذا البلد قد أغلق في وجهي، لا اعرف لماذا، ربما يكون بسبب تاريخي مع اللإصابات. هذا غير عادل".

يذكر أن ويليشر رحل عن آرسنال مجانًا في صيف 2018، ثم انضم إلى وست هام، لكن مشاكل لياقته البدنية حرمته من الاستمرار وتم إطلاق سراحه في أكتوبر الماضي قبل الارتباط بفريق بورنموث في فترة الانتقالات الشتوية.

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