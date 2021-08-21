نجمه السابق: هذا اللاعب هو نقطة ضعف النصر حاليًا

النصر خسر مؤخرًا أمام الفيصلي

انتقد هاشم سرور نجم النصر السابق البرازيلي "بيتروس" لاعب وسط الفريق واصفًا إياه بنقطة ضعف الفريق حاليًا، وذلك خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر.

بيتروس يدخل موسمه الرابع مع النصر وقد كان أحد نجوم الفريق خلال المواسم الثلاثة الماضية وساهم في إنجاز الفوز بلقب الدوري السعودي موسم 2018-2019.

ماذا قال سرور حول بيتروس؟

هاشم سرور أوضح أن اللاعب صاحب الـ32 عامًا يمر بفترة تراجع كبيرة في مستواه، مشيرًا إلى أن علي الحسن وعبد الله الخيبري يستطيعان تقديم أفضل مما يقدمه حاليًا.

وقد نصح الجهاز الفني بقيادة مانو مينيزيس بإخضاع اللاعب لتدريبات مكثفة لاستعادة مكانته بين اللاعبين.

إذ كتب "النجم واللاعب الكبير بيتروس تراجع مستواه بشكل واضح حتى أصبح نقطة النقص في الفريق، أتمنى من الجهاز الفني إخضاع اللاعب لتمارين مكثفة لاستعادة وجوده بين اللاعبين، مع إيماني بأن ما يقدمه بيتروس اليوم باستطاعة الحسن اوالخيبري تقديم ضعف ما يقدم بيتروس !! (ليس انتقاد بل مصلحة النصر)".

سرور: وجود حمدالله يُعطي هيبة للنصر

سرور الذي يُعد أحد أبرز نجوم النصر في سبعينات وثمانينات القرن الماضي أشاد كثيرًا بالنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، مؤكدًا أن وجوده بين اللاعبين يعطي الفريق هيبة.

وقد طالب في تغريدة أخرى بدعم اللاعب وعدم الالتفات لأي أخبار سلبية حوله، بقوله "حمدالله باقٍ وغير ذلك غير صحيح، يجب دعم حمدالله لأنه لاعب نصراوي وأحد أهم النجوم".

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