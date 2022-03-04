نجمه السابق: مشاكل النصر ستنتهي إن قلد الهلال في تلك الخطوة

طالب هاشم سرور نجم النصر السابق الإدارة بتقليد ما فعله الهلال، مؤكدًا أنه الحل الوحيد والأهم لانتهاء مشاكل الفريق، ومبديًا أمله أن يستمع له المسؤولون في النادي.

النصر يعيش موسمًا صعبًا للغاية حاليًا، إذ اقترب كثيرًا من الخروج دون أي ألقاب محليًا وقاريًا، فيما تُوج الهلال بدوري أبطال آسيا والسوبر السعودي ومازال أمامه الدوري والكأس.

ما الذي قاله سرور حول سير النصر على خطوات الهلال؟

نجم وسط النصر السابق لخص مشكلة الفريق الحالية بوجود فراغ بين الإدارة من جانب والمدرب واللاعبين من جانب آخر، مشيرًا إلى أن العديد من النجوم السابقين يستطيعون سد تلك الفجوة وأبرزهم فؤاد أنور.

وأوضح خلال تويتر أن الثنائي فهد المفرج وسعود كاريري يلعبان هذا الدور في الهلال، إذ يتخلص دورهم في التعامل المباشر مع اللاعبين والمدرب، واصفًا ذلك بأنه سر نجاح الفريق.

وأضاف "في الهلال يحمل الثنائي، المفرج وكريري، الدور الفني والحلقة المهمة في التعامل المباشر مع المدرب واللاعبين. فلماذا لا يكون في النصر أمثال الهزاع وفواد أنور وسعد الحارثي ولو حصل، انا متأكد بأن مشاكل المدرب أو اللاعبين ستنتهي! أتمنى ولو مرة أن يُسمع ندائي الذي يحمل الحب للنصر".

في الهلال

يحمل الثنائي المفرج

وكريري الدور الفني والحلقة

المهمه في التعامل المباشر مع المدرب واللاعبين

فلماذا✋

لايكون في النصر

أمثال

الهزاع وفواد أنور

وسعد الحارثي ولو حصل

انا متأكد بأن مشاكل المدرب او اللاعبين ستنتهي !

اتمنى ولو مرة ان يسمع ندائي

الذي يحمل الحب للنصر — هاشم سرور (@Hashem_S6) March 4, 2022

كيف كان موسم النصر في 2021-2022؟

النصر استعد جيدًا للموسم الجاري، سدد ديونه واستفاد من دعم الأمير خالد بن فهد في ضم العديد من النجوم الأجانب الكبار، وعلى رأسهم تاليسكا وفينسنت أبو بكر وأنسيلمو، لكن النتائج جاءت مخيبة للغاية والفريق بات قريبًا من الخروج دون أي ألقاب.

النصر خسر دوري أبطال آسيا بعد الخروج من نصف النهائي أمام الهلال، وقد خرج أمام نفس الفريق من كأس خادم الحرمين الشريفين، ويتواجد حاليًا ثانيًا في الدوري السعودي بفارق 10 نقاط عن الاتحاد في الصدارة، ولكنه قد يخسر مقعده لصالح الشباب حال حقق الأخير الفوز على الباطن غدًا.

اقرأ أيضًا |

الاتحاد للجميع: لست في خطر .. أنا الخطر نفسه!

الفتة والقهوة وغيرهما .. أجانب ارتبطوا بعادات وأكلات الدول العربية

ورطة لاتحاد القدم .. خبير وقانوني يكشفان مفاجأة عن حكم ديربي الرياض