نجمه السابق: النصر بحاجة لتغيير هذا الرباعي الأجنبي في الانتقالات الشتوية

حقق النصر انتصارًا ثمينًا خارج ملعبه على الفتح مساء أمس بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى 26 نقطة تقدم بها إلى المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق 6 نقاط فقط عن الاتحاد في الصدارة، والذي يتبقى له مباراة مؤجلة أمام الهلال.

هاشم سرور نجم النصر السابق يرى أن الفوز بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي هذا الموسم ممكن جدًا بشرط واحد هو تغيير أربعة لاعبين أجانب في فترة الانتقالات الشتوية التي فتحت أبوابها أمس السبت.

من هم الرباعي الذين يُطالب هاشم سرور بتغييرهم في النصر؟

سرور أوضح خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر أن النصر قادر على قلب المعادلات وتصحيح المسار والفوز باللقب حال وُفق في اختيار عناصر أجنبية مميزة في المراكز التي يحتاجها الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوي، مشيرًا إلى أن تغيير 4 أجانب سيكون التصحيح الحقيقي للعودة والفوز بالبطولات.

ومن ثم كشف في تغريدة أخرى عن الأسماء الأربعة بقوله "الأربعة هم عبد الرزاق حمدالله وأنسيلمو وفونيس موري وجلال الدين ماشاريبوف، والأخير بسبب عودة بيتي مارتينيزي والحاجة للاعب جديد يُجيد اللعب في الطرف ورأس الحربة، هذا رأيي إن أردنا القوة والخير للنصر".

٤ تعني تغيير 👇

١- بديل حمدالله

٢- انسيلمو

٣- موري

٤- مشاريبوف بسبب عودة بيتي ولاعب جديد يجيد اللعب في الطرف وراس الحربه !

هذا رائيي ان أردنا القوة والخير للنصر — هاشم سرور (@Hashem_S6) January 2, 2022

النصر كان قد فسخ عقد حمدالله في نوفمبر الماضي لأسباب انضباطية وسلوكية، وقد انضم المهاجم المغربي فيما بعد للاتحاد.

ما هي المراكز التي يحتاج النصر لدعمها في يناير؟

يُجمع النصراويون أن الفريق بحاجة للتعاقد مع حارس مرمى جديد وظهير أيسر ومهاجم متقدم كأولوية قصوى في الانتقالات الشتوية، إذ لا يُقدم وليد عبد الله الأداء المطلوب في حراسة المرمى وفشلت كل الخيارات المتاحة في يسار الدفاع، سواء محمد قاسم أو عبد الرحمن عبيد، وأصبحت هناك نقص في الهجوم عقب رحيل حمدالله والمستوى المتوسط لفينسنت أبو بكر.

بعد تلك المراكز الثلاثة، تبرز أهمية التعاقد مع قلب دفاع جديد يستطيع قيادة الخط الخلفي للنصر كما يفعل أحمد حجازي في الاتحاد وجانج هيون سو في الهلال، وكذلك لاعب وسط بجودة عالية يربط الخطوط معًا ويُجيد أدوار الدفاع والهجوم.

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