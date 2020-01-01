نجما ريال مدريد مهددان بالغياب عن مواجهة مانشستر سيتي

ضربة قوية لزيدان قبل مواجهة مانشستر سيتي

تلقى ريال مدريد ضربة قوية، بعد إصابة ثنائي الفريق تيبو كورتوا، ومارسيلو واحتمالية غيابهما عن المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على مانشستر سيتي الأسبوع القادم، في إياب مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد.

ونشر الموقع الرسمي للنادي بياناً حول إصابة الثنائي، ويعاني الحارس البلجيكي من إصابة في العضلة الضامة للساق اليسرى، وسيخضع لمزيد من الفحوصات للوقوف على حالته وتطور إصابته.

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بينما يعاني مارسيلو من إصابة عضلية في العضلة الفخذية ذات الرأسين في ساقه اليسرى، وسيخضع لمزيد من المتابعة لمعرفة تطور حالته.

وفي سياق متصل، سيغيب سيرخيو راموس قائد ريال مدريد عن المواجهة المرتقبة بسبب الإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الذهاب.

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وتستمر المصائب على الميرينجي بغياب إيدين هازارد عن الفريق، بسبب الإصابة وخضوعه لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب ثلاثة أشهر.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين، انتهت بفوز سيتي بهدفين لهدف، ويحتاج ريال مدريد للفوز بفارق هدفين لضمان الوصول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.