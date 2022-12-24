نجما الهلال يعودان للتدريبات قبل مواجهة النصر

ديربي الرياض بعد غدٍ الإثنين

Shahid

يُواصل الهلال استعداداته لمواجهة النصر في قمة الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، والتي ستقام بعد غدٍ الإثنين.

وحمل مران الأمس أخبارًا سعيدة للمدرب رامون دياز حيث شهد تواجد ناصر الدوسري وسعود عبد الحميد بعد غيابهما عن التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة الماضية.

عودة دوري روشن السعودي .. تابعه على شاهد

الهلال كان قد استعاد في الفترة الماضية سالم الدوسري ومحمد البريك بعد تعرضهما للإصابة خلال تواجدهما مع المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، فيما مازال يغيب عنه الثلاثي علي البليهي وياسر الشهراني وسلمان الفرج.

الإعلامي وليد الفراج أوضح يوم أمس أن موسم الظهير الأيسر انتهى تمامًا، فيما سيكون القائد ونجم الوسط جاهزًا لقيادة الهلال في مونديال الأندية خلال فبراير القادم، أما قلب الدفاع فستكون عودته في الجولة الـ15 من الدوري. (هنا المزيد من التفاصيل)

يُشار إلى أن النصر يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة بجانب الشباب، فيما يتواجد الهلال ثالثًا بفارق نقطتين، علمًا أن الشباب لعب مباراة أقل من جاريه في الرياض.

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