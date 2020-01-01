لاعبو الهلال والعين والدحيل والريان يتنافسون ضمن تشكيلة الأفضل بآسيا

خمسة لاعبين من أندية عربية يتنافسون حول الأفضل في دوري أبطال آسيا

واصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي الاستفتاء الذي أطلقه من قبل بشأن تشكيلة اللاعبين الأفضل في نسخة عام 2017 الماضي من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وكان الاتحاد قد أعلن في وقت سابق عن قيامه باستفتاء خاص لاختيار أفضل اللاعبين في النسخ الأربع الأخيرة من دوري الأبطال، وبدأ بالفعل بنسخة 2017، حيث تم الاستفتاء على مركزي حراسة المرمى وخط الدفاع.

وفي مركز خط الوسط طرح الاتحاد اليوم عبر موقعه الرسمي قائمة من عشرة أسماء شاركوا في نسخة 2017 منهم ثلاثة لاعبين من الهلال السعودي ولاعب من العين وآخر من الدحيل كذلك لاعب من الريان، وكان من ضمنهما ثنائي عربي وهما: عمر عبد الرحمن عموري من العين، سالم الدوسري من الهلال".



وأوضح موقع الاتحاد أن الأول من يوليو المقبل سيكون موعدًا للإعلان عن التشكيلة المثالية التي سيتم اختيارها وفقًا لتصويت الجماهير والتشكيلة المثالية التي سيتم اختيارها بحسب الإحصائيات.

المزيد من الفرق

وجاء في تشكيلة خط الوسط التي طرحها الاتحاد القاري للعبة في آسيا نجم العين الإماراتي في تلك النسخة عمر عبد الرحمن عموري الذي صنع 34 فرصة على المرمى وصنع ست تمريرات حاسمة وسجل سبعة أهداف.

ومن الهلال السعودي جاء كل من كارلوس إدواردو بسبعة أهداف و28 مراوغة ناجحة، ونيكولاس ميليسي بهدفين وأربع تمريرات حاسمة و24 تدخلاً ناجحًا، بالإضافة إلى سالم الدوسري لاعب الهلال بخمس تمريرات حاسمة و19 فرصة و25 تسديدة على المرمى.

ومن الدحيل القطري تواجد اللاعب نام تاي هي الذي سجل أربعة أهداف وصنع ثلاثة تمريرات حاسمة.

أما من الريان فقد تواجد رودريجو تاباتا بأربعة أهداف وأربع تمريرات حاسمة و20 تسيدة على المرمى.

أخبار الهلال اليوم | بديل إدواردو وانسحاب منافس الزعيم الآسيوي

وتواجد كينغو ناكامورا لاعب فريق كاواساكي فرونتال الذي قدم سبع تمريرات حاسمة وصنع 22 فرص، ريكاردو غولارت نجم فريق غوانغزهو إيفرغراند الذي سجل سبعة أهداف وسدد 44 تسديدة و17 تسديدة أخرى على المرمى في تلك النسخة

كما عرفت القائمة وجود لاعب شنغهاي اس آي بي جي، وو لي، بعد أن تمكن آنذاك من تسجيل خمسة أهداف وصناعة 21 فرصة والقيام بـ 14 مراوغة ناجحة.

وضمت القائمة كذلك نجم غوانغزهو إيفرغراند باولينيو الذي وقع على خمسة أهداف وقام بـ 48 ثنائية ناجحة.