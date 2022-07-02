نجما الدوري الإنجليزي .. سانتو يُحدد أول طلباته من الاتحاد وتلك تفاصيل المفاوضات

سانتو بدأ مهمته مع العميد

أتم الاتحاد اتفاقه مع البرتغالي نونو سانتو لتدريبه الموسم القادم خلفًا للروماني كوزمين كونترا الذي سيرحل عقب فشله في الفوز بلقب الدوري السعودي، وقد تقدم المدرب الجديد بأول طلباته للإدارة الاتحادية.

التقارير الصحفية المتابعة للأوضاع في النادي الغربي كانت قد رجحت استمرار الأجانب جميعًا باستثناء لاعب الوسط أندريه الذي انتهت إعارته بنهاية الموسم المنقضي، وكان قد وصل الفريق في يناير الماضي لتعويض كريم الأحمدي، لكن يبدو أن المدرب الجديد لديه خطط أخرى.

الإعلامي السعودي نواف العقيل أفاد عبر حسابه الرسمي على تويتر أن سانتو طلب من الاتحاد التعاقد مع نجمي الدوري الإنجليزي، جواو موتينيو وشيخو كوياتيه، لدعم وسط الملعب.

ما هي تفاصيل مفاوضات الاتحاد مع كوياتيه؟

عقيل أوضح أن الاتحاد تقدم بعرض ضخم بالفعل للاعب السنغالي الذي انتهى عقده مع كريستال بالاس ولم يتوصل لاتفاق حول تجديده، مشيرًا إلى أن العرض السعودي يُقدر بـ5 ملايين يورو سنويًا.

ويرغب سانتو في الاستفادة من خدمات كوياتيه في الدفاع والوسط، إذ سيحتاجه مدافعًا إن لعب بطريقة 3-5-2 ولاعب وسط إن اعتمد على دفاع رباعي، ويُعول الاتحاد الآن على تدخل المدرب لإقناع اللاعب بالموافقة على عرضه خاصة أن لديه عروضًا أخرى من تركيا والسعودية.

الاتحاد حاول ضم صاحب الـ32 عامًا قبل بداية الموسم الأخير وخلاله لكن ناديه الإنجليزي رفض تمامًا التخلي عنه رغم أن عقده كان قريبًا من الانتهاء.

موتينيو .. خطوة تُقرب اللاعب من وصيف الدوري السعودي

عقيل أوضح أن سانتو طلب من إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي التعاقد مع موتينيو الذي انتهى عقده مع وولفرهامبتون ومازالت المفاوضات جارية بين الطرفين لتجديده.

وأضاف أن الاتحاد لم يُقدم عرضه بعد للاعب البرتغالي لكنه قد يبدأ المفاوضات قريبًا جدًا.

ومن ثم أشار عقيل في تغريدة أخرى إلى أن وكيل اللاعب "خورخي مينديز" منح مكتب الوساطة بالشرق الأوسط وكالة للتفاوض في المنطقة بالنيابة عنه، وهي الخطوة التي تُقرب اللاعب من اللعب في الدوري السعودي الموسم القادم.

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