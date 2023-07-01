نجمان برتغاليان على رأس أولويات لويس إنريكي في باريس سان جيرمان!

لن تكون تجربة الإسباني في العاصمة الفرنسية سهلة.. لذا يريد التسلح بأفضل اللاعبين

باتت مسألة وقت ربما ويتم الإعلان عن تولي لويس إنريكي مهمة تدريب باريس سان جيرمان خلفًا لكريستوف جالتييه، والأمور لن تسير هادئة بالنسبة للإسباني الذي يريد تدعيم تشكيلته بعناصر قوية من البداية.

نجمان برتغاليان يطمح إنريكي في الحصول على توقيعهما بدءًا من الموسم المقبل، وهما برناردو سيلفا وجواو فيليكس، وذلك وفقًا لشبكة "سكاي".

الأول سيتعين عليه أن يدفع 75 مليون يورو على الأقل من أجل إقناع مانشستر سيتي بتركه، وهو أحد أهم نجوم الفريق الذي حقق الثلاثية التاريخية للسيتزن الموسم المنصرم.

أما اللاعب الآخر وهو جواو فيليكس فيبدو أتلتيكو مدريد منفتحًا حيال فكرة تركه مقابل قيمة تقترب من قيمة سيلفا المذكورة (75 مليون يورو).