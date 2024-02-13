نجل نيجريرا يورط برشلونة وأتلتيكو.. والنادي المدريدي يرد بقوة!

ماذا قال خافيير إنريكيز روميرو؟

ادعى خافيير إنريكيز روميرو، نجل نائب الرئيس السابق للجنة الحكام في الاتحاد الإسباني خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، تقديم خدماته لأندية "برشلونة وجيرونا وأتلتيكو مدريد".

وجاءت هذه التصريحات في ظل الجدل المثار حول مدفوعات برشلونة لوالده، والتي يتم التحقيق في مدى تورط النادي الكتالوني بالفساد مع نائب رئيس لجنة الحكام.

وحسب صحيفة "ماركا"، فقد نفي أتلتيكو مدريد بشكل قاطع عمل نجل نيجريرا في صفوفه، مشيرًا إلى أن "خافيير إنريكيز تعاون مع المدرب لويس أراجونيس لمرة واحدة وبطريقة شخصية، ولم يكن له أي ارتباط رسمي مع النادي".

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وأضافت أن "إنريكيز عمل بشكل متقطع مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم بين عامي 2005 و2012، وهي الفترة التي عمل فيها أراجونيس مع المنتخب الأول".

ويواجه برشلونة اتهامات بالفساد ودفع رشاوى للحكام بقيمة 1.4 مليون يورو، في الدعوى المعروفة إعلاميًا بـ"قضية نيجريرا"، وذلك لتسهيل مهمة البلوجرانا تحكيميًا.